Atletico Madrid, Simeone: "Il Celtic meritava di più con la Lazio. Girone? Vi dico chi passa"

Rinnovo di contratto praticamente ufficiale, ma priorità al campo. Domani l'Atletico Madrid di Simeone affronterà in casa il Celtic per la quarta giornata del gruppo E di Champions League. Alla viglia del match, il tecnico argentino ha analizzato la partita e la classifica in conferenza stampa: "Penso che il Celtic giocherà come ha fatto in casa. Nella partita con la Lazio, con il Feyenoord e con noi hanno mantenuto quello spirito di gioco, perché lo interpretano bene. Non riesco a immaginare niente di diverso".

Una Champions come regalo ai tifosi? "Posso sempre parlare per me stesso. Non posso parlare per gli altri. Il mio unico obiettivo è dare il massimo dal giorno in cui sono arrivato fino al giorno in cui andrò via".

Discorso qualificazione? "Vedo il girone molto equilibrato. I risultati lo dimostrano. Il Celtic meritava di più nella partita con Feyenoord e Lazio. Lo dicono i numeri. Chi avrà una maggiore costanza porterà all'obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale".