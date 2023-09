Atletico Madrid, Simeone in ansia: un titolare a rischio per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina la sfida d’esordio in Champions League per l’Atletico Madrid, che sarà ospitato dalla Lazio all’Olimpico. È in ansia Simeone, orfano del suo capitano Koke che, a causa di un infortunio rimediato nella prima giornata di campionato, è ai box da diverse settimane. Il tecnico spera di recuperarlo almeno per la gara contro i biancocelesti, in programma il 19 settembre, ma non filtrano buone notizie sulle condizioni del centrocampista. I tempi di recupero stimati, per la guarigione della lesione al bicipite femorale, erano di circa tre settimane, ma potrebbero prolungarsi ancora. La società e il giocatore stesso non vogliono affrettare le cose per non rischiare ulteriori danni e quindi, come riferito da Diario As, è probabile che il suo ritorno possa slittare addirittura al 24 settembre in occasione del derby.

