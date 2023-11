Atletico Madrid, Simeone: "La Champions League non è un'ossessione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sosta per le nazionali è appena iniziata, eppure in casa Lazio si pensa già alla partita di campionato contro la Salernitana all'Arechi e quella in Champions League contro il Celtic Glasgow all'Olimpico. Il discorso qualificazione è aperto e oltre a quello dei biancocelesti con gli scozzesi, sarà di fondamentale importanza il risultato della sida tra Feyenoord e Atletico Madrid. Il tecnico dei Colchoneros ed ex centrocampista della Lazio Diego Pablo Simeone ha parlato ai microfoni di El Larguero di come la Champions League viene considerata in casa spagnola: "Non sono ossessionato dalla Champions. Questa squadra non ha mai vinto il trofeo, ma io non sono qui per vincere la Champions, anzi. La desideriamo ed è una gioia ogni volta che dobbiamo parteciparvi. Sappiamo quanto sia difficile. Non la sento come un'ossessione perché tutto ciò che è un'ossessione è male. Lo vedo come sogno, il che è una buona cosa".