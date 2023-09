Atletico Madrid, Simeone trema: possibile lesione per De Paul e con la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L’Atletico Madrid si sta preparando al tour de force delle prossime settimane. Non solo il campionato, di mezzo c’è anche la Champions. La sfida d’esordio nella competizione europea i Colchoneros la disputeranno all’Olimpico contro la Lazio e Simeone spera di arrivarci con la rosa in condizione. Koke, il capitano, è ai box da diverse settimane per un infortunio subito a inizio stagione, sta proseguendo il recupero e potrebbe addirittura tornare in panchina per questo weekend. Il tecnico però non vuole rischiare, è un uomo troppo importante per lui e è possibile che non affretterà il suo rientro per averlo sicuramente martedì prossimo. Lo spagnolo però non è la sola preoccupazione dell’ex biancoceleste, ora in apprensione anche per De Paul. L’argentino è uscito dolorante durante la sfida con il Bolivia e lo staff della selezione ha parlato di un problema muscolare. È atteso a Madrid per sottoporsi nuovamente a accertamenti clinici.

A questi, si aggiunge Samuel Lino che per due giorni consecutivi non si è allenato col resto della squadra a causa di un sovraccarico. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire le condizioni di tutti e tre.

