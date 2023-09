Atletico Madrid, tifosi impazziti per la terza maglia: l'esordio con la Lazio?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Tifosi dell'Atletico Madrid impazziti per la terza maglia, ufficializzata nella giornata di oggi. Il colore scelto è il verde, in linea con l'attenzione del club per la natura e per tutto ciò che è sostenibile. "La nostra terza divisa per la stagione 2023/24 è qui. Di colore verde, il suo disegno è ispirato e valorizza il concetto di sostenibilità", si legge nella presentazione. La maglia è già disponibile nel negozio online, al costo di 82/112 euro. Si spera che la divisa possa fare il proprio esordio in occasione della partita del 19 settembre contro la Lazio di Champions League.

¿Alguien dijo "fondos de pantalla con la tercera equipación"? pic.twitter.com/j7zeEUDeW5 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 6, 2023

