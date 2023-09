Atletico Madrid, un titolare esce in barella: Simeone recupera un difensore

Piove sul bagnato in casa Atletico Madrid. Non solo la sconfitta sul campo del Valencia per 3-0. Oltre al danno anche la beffa. Al tramonto del primo tempo, infatti, Lemar è stato costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio. L'esterno francese si toccava il ginocchio dolorante, è stato necessario l'intervento della barella per portarlo fuori dal terreno di gioco. Difficile pensare che possa recuperare per il match di martedì in Champions contro la Lazio. L'unica notizia positiva per Simeone è il ritorno di Gimenez. Il difensore uruguaiano è subentrato al Mestalla al minuto 62, dopo un lungo periodo di stop a causa della rottura della tibia. Adesso è tornato a tutti a disposizione del Cholo.