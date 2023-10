Attentato a Bruxelles, la Uefa impone il minuto di silenzio. E a Wembley...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera, in tutti i campi che ospiteranno le sfide di qualificazione al prossimo Europeo, si osserverà un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'attentato di Bruxelles. Lo ha reso noto la Uefa attraverso un comunicato dopo i fatti che hanno visto morire due cittadini svedesi, colpiti da un'arma da fuoco, giunti in Belgio per sostenere la propria nazionale. Massima allerta a Wembley in occasione del match tra Inghilterra e Italia. Di seguito la nota: "Stasera in tutte le partite di qualificazione a UEFA EURO 2024 verrà osservato un momento di silenzio, in ricordo delle due vittime dell’attentato terroristico di ieri a Bruxelles, in occasione della sfida tra Belgio e Svezia”.

