Auronzo e il ritiro estivo, Lacchè conferma: "Qui tengono molto alla Lazio. Aspettiamo una risposta per il futuro..."

Nel corso della seduta mattutina di allenamento è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti l'amministratore unico della Media Sport Event, Gianni Lacché, per fare il punto sull'andamento del ritiro di Auronzo di Cadore. Di seguito le sue redazioni.

"Abbiamo fatto un lavoro enorme. Le tribune sono state montate, il campo sta bene. Per quanto riguarda il fatto che il paese è poco imbandierato è perché normalmente gli operai del comune, prima che arrivasse la Lazio, mettevano queste bandiere. Da lunedì presumo che gli altri lavori siano completati e le metteranno. Il faro che illumina lo stemma della Lazio ha qualche problema con il proiettore, manca una scheda che arriverà nei prossimi giorni. La presentazione al Palaroller non si può fare, perché negli ultimi anni è diventato inagibile. Per la 'Notte Biancoceleste' stiamo chiedendo alle istituzioni se si può fare questo evento. La nuova amministrazione, rispetto alla vecchia, è molto meno legata agli eventi ed è più tecnica. Rispetto a due anni fa i costi del ritiro della Lazio sono aumentati a dismisura".

LA PRESENTAZIONE E TERZA MAGLIA- "La presentazione? La Lazio mi ha chiesto di farla il 24 o il 25, visti gli appuntamenti nei giorni successivi. Al momento, però, non abbiamo una data definita. Contestualmente alla presentazione verrà svelata, presumo sul Monte Agudo, anche la terza maglia".

FUTURO LAZIO-AURONZO - "Auronzo è molto interessata ad avere la Lazio, l'anno scorso ci sono state problematiche reali in merito al campo. Siccome Sarri è una persona molto esigente e precisa, voleva che tutto fosse perfetto. Media Sport Event ha rinnovato con Auronzo per altri due anni (2024-2025, ndr), chiaramente ora bisogna aspettare la risposta della Lazio. Tutto nella vita ha inizio e fine, ma non credo ci siano problematiche, speriamo un responso il prima possibile. Ci sono anche altri club interessati, ma per noi la Lazio ha la priorità".

DRENAGGIO DEL CAMPO - "Questo è un campo che ci è costato 80.000€. Oggi il campo sta bene, ieri ci si poteva anche allenare, però si sarebbe rovinato. Noi abbiamo messo un altro campo a disposizione della Lazio, a 8 chilometri da qua, che si aggiunge a quello più piccolo che è d'aiuto. Il drenaggio è stato fatto male dalla vecchia amministrazione. Le righe che si vedevano lo scorso anno, era proprio il drenaggio che avevano fatto, ma non realizzato bene, perché quando piove forte l'acqua non va via come dovrebbe andare. Nessuna squadra ha, in esclusiva, quello che offriamo noi alla Lazio".