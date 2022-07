AURONZO GIORNO 1 - Lazio, Luis Alberto in campo qualche minuto dopo: lo staff gli dà una "mano"

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

Gli altri in campo già per il riscaldamento. Lui no, rimane qualche minuto in più nella zona che porta all'imbocco degli spogliatoi. Luis Alberto si sottopone alle cure dello staff fisioterapico per farsi fasciare la mano destra prima dell'inizio dell'allenamento, il primo di questo ritiro ad Auronzo. Lo spagnolo, immediatamente dopo, si unisce al gruppo per il riscaldamento sul campetto adiacente. Già ieri, appena sceso, dal pullman, aveva mostrato un'evidente fasciatura. Tra poco la seduta entrerà nel vivo e cominceranno le esercitazioni con il pallone.