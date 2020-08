AURONZO GIORNO 1 - Lazio, primo bagno del ritiro - FOTO & VIDEO

AURONZO DI CADORE - Primo bagno del ritiro per i calciatori della Lazio. Ad inaugurare le immersioni nel Lago di Santa Caterina il trio composto da Bastos, Luiz Felipe e Falbo. Con i tifosi della Lazio che in larga parte avevano già abbandonato l'impianto, i giocatori sono stati comunque seguiti da qualche bambino desideroso di uno scatto seppur a distanza e con mascherina. Un bagno rigenerante alla luce dell'intenso esercizio tecnico-fisico messo in piedi da Simone Inzaghi e dal suo staff durante la seduta mattutina.