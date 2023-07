AURONZO GIORNO 1 - Sarri acclamato dai tifosi: lungo applauso al suo ingresso in campo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si iniziano a riempire gli spalti mentre la squadra fa il suo ingresso in campo per la seconda seduta di allenamento giornaliera. Tra i più celebrati dalla squadra c'è il tecnico Maurizio Sarri che non appena ha messo piede sullo Zandegiacomo è stato acclamato dalla folla con un lungo applauso. Tanta la riconoscenza nei suoi confronti per gli ottimi risultati raggiunri nella passata stagione.