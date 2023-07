AURONZO GIORNO 11 - Lazio, un big salta la partitella: di chi si tratta

È in corso allo Zandegiacomo la seduta pomeridiana della Lazio. I biancocelesti sono stati divisi in due gruppi, gialli e azzurri, per affrontarsi nella partitella di fine allenamento, ma non tutti sono presenti. Zaccagni non è stato schierato in campo dal tecnico toscano. Il numero venti biancoceleste è tornato in gruppo oggi pomeriggio, ha saltato la sessione mattutina di ieri e oggi. Non è al top della condizione e per questo il mister ha deciso di preservarlo per consentirgli di recuperare al meglio in vista dei prossimi giorni.

