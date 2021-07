AURONZO - Lazio in campo quest'oggi in vista dell'amichevole del pomeriggio. Luka Romero e Maistro sono infine giunti all'Hotel Auronzo. Il servizio della mattinata verte quindi sulla probabile formazione e sull'arrivo dei due: > CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA MATTINATA O SCORRI A FINE ARTICOLO <