AURONZO GIORNO 12 - Lazio, ritiro terminato: la squadra rientra a Roma - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ritiro terminato. Si è conclusa la preparazione pre-campionato della squadra ad Auronzo di Cadore. Intorno alle 14.00 - dopo la seduta d'allenamento mattutina - Guendouzi e compagni sono usciti dall'Hotel Auronzo per poi salire sul pullman che li condurrà a Venezia. Da lì, come di consueto, il volo per la Capitale. Ecco foto e video della partenza:

TORNA ALLA HOMEPAGE