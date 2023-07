AURONZO GIORNO 13 - Lazio, mercoledì l’ultimo test: il programma di questi giorni

Sta per concludersi il ritiro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ieri i biancocelesti hanno affrontato la Triestina, era il terzo dei quattro test in programma. L’ultimo sarà mercoledì alle 18 contro l’NK Bravo, squadra della massima divisione slovena. Da qui all’amichevole, Sarri ha programmato tutte le sedute e il lavoro da svolgere in modo da consentire ai suoi ragazzi di recuperare le energie. Questa mattina ci sarà la seduta, l’appuntamento allo Zandegiacomo è alle 10:30, ma il pomeriggio è stato concesso libero. Le aquile si ritroveranno sul campo domani per il doppio allenamento.

