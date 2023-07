AURONZO GIORNO 14 - Allenamento pomeridiano: seduta sospesa causa maltempo

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 18.52 - Violento acquazzone su Auronzo di Cadore, seduta di allenamento sospesa.

AGGIORNAMENTO 18.25 - Squadra in campo agli ordini di mister Sarri, assenti Hysaj e Akpa-Akpro, per le prime esercitazioni con il pallone.

Squadra divisa in due, per una partitella a campo ridotto, tra giocatori con la casacca biancoceleste: Luis Alberto, Castellanos, Romagnoli, Dutu, Marcos Antonio, Lazzari, Vecino, Gonzalez, Cancellieri, Marusic e Zaccagni, e giocatori con il fratino: Immobile, Basic, Ruggeri, Pedro, Felipe Anderson, Sana Fernandes, Patric, Casale, Cataldi, Bertini, Fares.

AGGIORNAMENTO 18.15 - Prima parte di allenamento in palestra per la squadra. Sul campo antistante lo Zandegiacomo si allenano invece i portieri agli ordini di mister Nenci.

Dopo la seduta mattutina la Lazio si è riunita per il secondo allenamento di giornata in vista, anche, dell'ultimo test amichevole in programma alle 18.00 contro gli sloveni del Bravo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.55 - Allenamento concluso: la squadra rientra negli spogliatoi, appuntamento a oggi pomeriggio. Primi selfie e autografi per il neo-acquisto, che si prende immediatamente l'abbraccio dei tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - La seduta d'allenamento sta per terminare. Si continua con centrocampisti e attaccanti, mentre i difensori sono in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - Prosegue l'allenamento personalizzato per attaccanti e centrocampisti: si lavora sulla costruzione della manovra e conclusione in porta. Sarri in campo e colloqui frequentissimi nel corso della seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Ora sul campo ci sono centrocampisti ed attaccanti, tra cui Valentin Castellanos, arrivato ieri ad Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 - Sarri divide la rosa per reparti. Prima i difensori, sul campo adiacente per svolgere il riscaldamento muscolare: si rivede Romagnoli dopo l'assenza di ieri. Gli attaccanti rimangono in palestra. Sarri divide il reparto in due linee:

Rossi: Ruggeri, Patric, Romagnoli, Marusic;

Azzurri: Lazzari, Dutu, Casale, Fares;

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - I portieri fanno il proprio ingresso in campo e iniziano a lavorare agli ordini del preparatore Nenci.

Quattordicesimo giorno di ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Dopo la mezza giornata libera di cui hanno goduto ieri i giocatori, questa mattina alle 10.30 sono pronti a rimetter piede sul manto erboso dello Zandegiacomo. Questo pomeriggio - 17.45 - ci torneranno per l'allenamento del pomeriggio, non prima di aver ascoltato le parole di un tesserato (da comprendere ancora chi sarà) in conferenza stampa.

