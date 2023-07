AURONZO GIORNO 2 - A lezione con Sarri: difesa sotto diktat e grida

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO GIORNO 2 - Sotto le Tre Cime di Lavaredo, il maestro è tornato. Niente compiti per le vacanze, relax e poi ripartenza fissata dal 12 luglio. Così il via è stato già premuto sul pulsante targato "Lazio 2023-2024", i biancocelesti hanno la testa già indirizzata a quel che ne sarà della prossima stagione. Secondo posto agguantato, sogno Champions League materializzato. Ora però, il lavoro deve continuare, e tutto prende forma sotto la suprema direzione di Maurizio Sarri. Così, nella prima parte della sessione mattutina, il tecnico indossa calzoncini, maglietta e cappellino per dirigersi nel campo principale dove ad attenderlo ci sono i difensori. Tutto pronto, ed è allo scoccare della tarda mattinata che i movimenti sulla linea difensiva prendono il via. Si parte dall'alternanza palla coperta-scoperta, dove i difensori sono divisi in due linee: la prima lancia, l'altra ha il compito di scappare in maniera ordinata e compatta, per poi ricevere e tornare alla base.

SARRI IMPARTISCE I DIKTAT - Nel corso dell'esecuzione degli esercizi, Sarri è perentorio. "Riallinea, riallinea", urla. "Devi tenere la copertura", Veloce, veloce!" detta. Anche quando tutto sembrava funzionare, i particolari sotto l'occhio toscano non sfuggono ed è proprio lì che va a martellare. La seconda miglior difesa della Serie A va riconfermata, se non migliorata, e Sarri non accetta sconti. Conoscendo il suo irraggiungibile appagamento, Sarri si lascia andare anche a qualche parola di complimento verso i suoi: "Bravi bravi, così, forza che è l'ultimo". Il ritiro è iniziato da soli due giorni, ma le premesse sembrano esserci tutte per poter realizzare l'opera sarriana.