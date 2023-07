AURONZO GIORNO 3 - Immobile-Sarri, colloquio durante l’allenamento - VIDEO

Fonte: FRancesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Primo giorno in campo per Ciro Immobile. L’arrivo ieri sera, oggi subito scarpini e via agli allenamenti. Riscaldamento, parte atletica e poi lavoro tattico. I tifosi lo incitano, lui risponde con qualche gol. Ha ritrovato immediatamente il feeling con il pallone. A metà allenamento una breve chiacchierata a metà campo con Sarri. Il time out per dissetarsi usato per parlare con l’allenatore in un minuto. Ciro, arrivato solo al terzo giorno di allenamento, deve inserirsi a preparazione iniziata. Una situazione facile per lui, sempre al centro della Lazio e arrivato ad Auronzo con un ottimo stato di forma. Durante le vacanze si è sempre allenato. Per parlare con Sarri, della stagione che sarà, della squadra, ci sarà sicuramente altro tempo.

QUI IL VIDEO DEL COLLOQUIO SARRI-IMMOBILE