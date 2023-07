AURONZO GIORNO 3 - Meteo | Sole e cielo nuvoloso: le previsioni del 14 luglio

WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | MILINKOVIC, ECCO L'ANNUNCIO! IL VIDEO SOCIAL DELL'AL HILAL Trattativa conclusa e puntuale è arrivato l'annuncio. L'Al Hilal ha condiviso sul proprio profilo Twitter l'acquisto di Milinkovic-Savic dalla Lazio. Nelle immagini, le foto di lui da bimbo insieme al padre, quelle in cui indossa la maglia... Trattativa conclusa e puntuale è arrivato l'annuncio. L'Al Hilal ha condiviso sul proprio profilo Twitter l'acquisto di Milinkovic-Savic dalla Lazio. Nelle immagini, le foto di lui da bimbo insieme al padre, quelle in cui indossa la maglia... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | ANCHE PAVLIDIS PER L'ATTACCO: PIACE IL GRECO CHE HA FATTO MALE A SARRI Due colpi al cuore, il terzo potrebbe pure essere quello della Lazio sul mercato. Vangelis Pavlidis, l'uomo che ha punito Sarri in Conference League, è finito nella lista dei possibili rinforzi per l'attacco. Classe 1998, centravanti dell'AZ Alkmaar che ha... Due colpi al cuore, il terzo potrebbe pure essere quello della Lazio sul mercato. Vangelis Pavlidis, l'uomo che ha punito Sarri in Conference League, è finito nella lista dei possibili rinforzi per l'attacco. Classe 1998, centravanti dell'AZ Alkmaar che ha...