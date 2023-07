AURONZO GIORNO 3 - Problemi per Lazzari: costretto ad uscire dal campo

AURONZO GIORNO 3 - Durante la sessione pomeridiana, la Lazio deve fare a meno di un difensore. Si tratta di Manuel Lazzari rimasto a terra su costruzione di un'azione in cui, involato in porta, è stato messo giù da Fabio Ruggeri. Ghiacchio sulla mano sinistra e costretto ad uscire dal campo per qualche minuto, poi il terzino destro ha stretto i denti ed è rientrato. Si spera non si tratti di nulla di preoccupante, magari una semplice botta, sarà monitorato nelle prossime ore.