AURONZO GIORNO 4 - Immobile firma autografi. E i tifosi fanno una richiesta

AURONZO DI CADORE - Autografi e sorrisi, Ciro Immobile al termine dell’allenamento pomeridiano si ferma con i tifosi. I bambini letteralmente impazziti per lui: tutti schiacciati addosso alla rete pur di strappare una firma su una maglia, palloni, sciarpe, fogli. Il re è sempre lui: da ieri si allena in campo, da ieri è diventato il più acclamato. In questi giorni di tante voci di mercato Ciro si concentra solo sulla preparazione. Poi l’abbraccio con i tifosi, la giusta carica per affrontare le fatiche della preparazione estiva. Oggi sembra una giornata di festa, a firmare autografi ci sono pure Basic, Luis Alberto, Marcos Antonio, Cataldi, Maximiano, Provedel, Romagnoli, Zaccagni e tanti altri. Immobile il più richiesto: è il duro impegno delle leggende. "Ciro non te ne andare". E ancora: "Ciro resta con noi!", le voci dei tifosi, dei bambini, tutti innamorati. Qualcuno lo prega quasi in ginocchio: "Ti scongiuro non andare via, non fare scherzi!". Le sirene arabe fanno paura.

