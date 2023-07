AURONZO GIORNO 4 - Lazio, l'arrivo degli 'Ultras Lazio' in ritiro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si inizia a riempire Auronzo di Cadore. In questi primi giorni di ritiro, come di consueto, i tifosi hanno raggiunto il comune veneto regalando il solito spettacolo biancoceleste. Tra questi è arrivata anche una delegazione degli 'Ultras Lazio', pronta a seguire e far sentire la propria vicinanza alla squadra, all'alba di una stagione che si preannuncia ricca di impegni prestigiosi, con il ritorno in Champions League a quattro anni dall'ultima volta.