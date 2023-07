AURONZO GIORNO 4 - Lazio, termina la seduta mattutina: la squadra sotto la doccia

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 11.56 - Termina la seduta mattutina di allenamento, la squadra fa rientro negli spogliatoi e dà appuntamento a questo pomeriggio, quando alle 17.45 si tornerà in campo per la seduta pomeridiana.

AGGIORNAMENTO 11.36 - Non è più in campo Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano, che ha svolto con la squadra le ripetizioni atletiche, ha lasciato il campo in anticipo.

AGGIORNAMENTO 11.32 - Fanno rientro nello spogliatoio i difensori. Sarri lavora con centrocampisti e attaccanti nel classico esercizio di undici contro zero, per memorizzare i movimenti che nella passata stagione si sono rivelati fondamentali per centrare il secondo posto. Sarri ha diviso i due reparti in due squadre:

Rossi: Luis Alberto, Vecino, Akpa Akpro; Pedro, Diego Gonzalez, Felipe Anderson

Azzurri: Basic, Cataldi, Bertini,; Zaccagni, Immobile/Crespi, Sana Fernandes/Balde

AGGIORNAMENTO 11.28 - Fanno ritorno in palestra Provedel e Maximiano, al loro posto sono entrati in campo Furlanetto e Adamonis che proseguono l'esercizioni inzialmente iniziato dai loro compagni.

AGGIORNAMENTO 11.23 - Provedel e Maximiano, in attesa che i compagni finiscano con le esercitazioni atletiche, si allenano a margine del campo. I due portieri stanno svolgendo un lavoro incentrato sia sulla parte atletica, sia sui riflessi: si parte con dei passetti laterali e poi si va a fare la parata su una conclusione ravvicinata al volo.

AGGIORNAMENTO 11.16 - Mentre la squadra è impegnata nelle ripetizioni atletiche a tutto campo, dagli spalti partono i primi cori. I tifosi, in particolar modo, si sono concentrati, oltre che sui i big come Immobile e Cataldi incitati a gran voce, anche su Akpa Akpro e Basic.

AGGIORNAMENTO 11.04 - E' il momento di trasferirsi nel campo principale. Ripetute atletiche da gruppi composti dai 3 ai 5 giocatori in coppia. I giocatori percorrono tutto il perimetro del campo, a breve inizierà la fase tattica.

AGGIORNAMENTO 11.02 - Terminata la parte tattica dei difensori, dopo l'attivazione atletica sul campo adiacente a quello principale, fanno il loro ingresso in campo i centrocampisti e attaccanti. Insieme ai difensori, rimangono per qualche minuto nell'angolo del campo, intrattenuti in u breve discorso con Sarri.

AGGIORNAMENTO 10.55 - Non appena Sarri si avvicina alle tribune dello Zandegiacomo, partono applausi e incitazioni per l'allenatore che, in due anni, ha riportato la Lazio in Champions League e, per giunta, da seconda classificata.

AGGIORNAMENTO 10.50 - Assenti ieri pomeriggio, si rivedono in gruppo questa mattina i due attaccanti della Primavera: Crespi e Balde. Nel corso di questi giorni cercheranno di convincere Sarri in vista della prossima stagione.

AGGIORNAMENTO 10.48 - Mente la difesa conclude le prove tattiche, sul campo adiacente sono arrivati i centrocampisti e gli attaccanti per iniziare con le esercitazioni atletiche.

AGGIORNAMENTO 10.27 - Termina la seduta atletica per i difensori che dal campo adiacente si trasferiscono su quello principale. Sarri dà il via alle prove tattiche. Il tecnico della Lazio dividendo, come sempre, il reparto in due squadre lavora sui movimenti della linea difensiva sottoponendola a situazioni classiche delle partite: fuga sul lancio lungo e arretramento sotto pressione. In entrambi i casi un elemento del reparto ha il compito di staccarsi al momento giusto per la riconquista della sfera. Di seguito le due squadre.

Rossi: Hysaj, Patric, Casale, Marusic;

Azzurri: Fares, Romagnoli, Dutu, Lazzari;

Jolly: Floriani e Ruggeri.

AGGIORNAMENTO 10.21 - Allenamento molto intenso per i portieri, basato su riflessi e reazioni. In una porta ridotta Provedel e Maximiano subiscono tiri continui da distanza ravvicinata: l'obiettivo è di respingere la conclusione e rialzarsi in tempo per quella seguente.

AGGIORNAMENTO 10.14 - La squadra fa il suo ingresso in campo. I primi a entrare sono i due portieri Provedel e Maximiano, seguiti dal reparto difensivo che inizierà l'allenamento sul campo adiacente al principale, dove andrà in scena atletica. Gli attaccanti e i centrocampisti restano in palestra in attesa di essere chiamati da Sarri.

AGGIORNAMENTO 10.07 - Un cielo terso accompagna la seduta mattutina della squadra di Sarri. Dopo qualche giorno 'difficile' dal punto vista climatico a causa delle forti piogge, il meteo sembra migliorare in vista del weekend, consentendo alla Lazio di allenarsi senza dover troppo badare al clima. (CLICCA QUI PER IL METEO DI AURONZO)

AGGIORNAMENTO 09.42 - Mentre i calciatori fanno il loro arrivo al campo, a bordo dei transfer, lo staff di Sarri è sceso sul prato dello Zandegiacomo per allestirlo in vista della sessione di allenamento che andrà in scena a breve.

AURONZO - Siamo entrati nel quarto giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Oggi doppia seduta di vigilia in vista dell'amichevole di domani contro l'Auronzo, che darà il via al vero e proprio precampionato biancoceleste. Sarri nella giornata di ieri ha riabbracciato Immobile e Hysaj, due suoi fedelissimi, spera che a breve arrivino anche i nuovi acquisti (Castellanos avanti a tutti), ma nel frattempo continua il suo lavoro tecnico-tattico con gli elementi a sua disposizione, dividendo i compiti tra la sessione mattutina e quella pomeridiana.