AURONZO GIORNO 5 - Lazio, il programma di oggi: dall'allenamento all'amichevole

Alle 18.00 la Lazio scenderà in campo allo Zandegiacomo per la prima amichevole stagionale contro l'Auronzo. Una partita che darà il via al vero precampionato biancoceleste, ma che non rappresenta l'unico appuntamento di oggi. Prima della sfida di questa sera, infatti, la squadra di Sarri si radunerà al campo intorno alle 10.30 per la consueta seduta tattica mattutina. Il tecnico lavorerà con la rosa a disposizione in vista della sfida serale, in base a quanto visto anche negli scorsi giorni, farà le sue scelte di formazione e deciderà cosa proporre dal punto di vista tattico. Un ultimo primo appuntamento prima di scendere in campo, il ritiro di Auronzo entra nel vivo.