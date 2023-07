AURONZO GIORNO 5 - Lazio, in 5 si sfidano sulle punizioni: Zaccagni show

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mentre la squadra ha fatto rientro negli spogliatoi, in cinque sono rimasti in campo per sfidarsi sulle punizioni: Luis Alberto (uscito prima dal campo rispetto agli altri), Basic, Felipe Anderson, Zaccagni e Diego Gonzalez. A strappare gli applausi del pubblico è Zaccagni, che su tre punizioni ha segnato due volte e colpito il palo in una circostanza. Ottima prova anche dell'ex attaccante della Primavera, Diego Gonzalez, che ha eguagliato l'Arciere in reti segnate.