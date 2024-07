AURONZO GIORNO 5 - Lazio, Pellegrini salta l'allenamento: i dettagli

AURONZO - La Lazio torna in campo dopo l'amichevole contro l'Auronzo. Oltre a Fares, Kamenovic e Gila assenti, è rimasto a parte rispetto al gruppo anche Luca Pellegrini. Nel momento in cui la squadra è entrata sul prato dello Zandegiacomo per iniziare l'allenamento, infatti, il terzino è stato visto prima in zona fisioterapia (con le scarpe da ginnastica), poi in palestra e successivamente a bordo campo. Seguono aggiornamenti sulle sue condizioni.