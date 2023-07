AURONZO GIORNO 5 - Lazio, seduta mattutina: campo in preparazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 10.20 - Lo staff di Sarri sta preparando il campo per la seduta mattutina. Su terreno di gioco adiacente al principale sono stati posti cinesini e ostacoli per la sessione di atletica, utile per attivare i muscoli prima dell'esercitazioni tattiche.

AURONZO - In attesa dell'amichevole di questo pomeriggio tra la Lazio e l'Auronzo, la squadra di Sarri questa mattina scenderà in campo per le consuete prove tattiche. Il tecnico ribadirà i concetti che, negli ultimi due anni, hanno portato al netto miglioramento dei suoi ragazzi, reduci da un ottimo secondo posto nello scorso campionato. L'appuntamento di questa mattina sarà utile anche limare gli ultimi dettagli della formazione che scenderà in campo contro l'Auronzo, Sarri sfrutterà l'occasione per decidere chi partirà dal 1', ma anche chi andrà utilizzato a gara in corso e con quale minutaggio.