AURONZO GIORNO 6 - Mattinata di riposo: ecco quando ricominciano gli allenamenti

Ieri la Lazio è entrata nel vivo del suo ritiro, vincendo per 16-0 l'amichevole contro l'Auronzo. Appuntamento seguito dalla cena di squadra svoltasi presso la pizzeria Antiqua a due passi dall'hotel che ospita la squadra, utile per unire ancora di più il gruppo. In vista dell'aumento dei carichi di lavoro e per scaricare le fatiche psicologiche e fisiche, Sarri ha concesso alla squadra una mattinata di riposo. Saranno vuoti, dunque, i campi dello Stadio Zandegiacomo che torneranno a ospitare i calciatori nel pomeriggio, intorno alle 17.45.