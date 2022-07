AURONZO GIORNO 7 - Lazio, Milinkovic e l’affetto da star: è uno dei miti del ritiro

AURONZO - Marcos Antonio ha iniziato con il piede giusto. Arrivato in punta di piedi qualche giorno fa sotto le Tre Cime di...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, MAXIMIANO ALL'USCITA DALLA PAIDEIA: "FORZA LAZIO" - FOTO&VIDEO AGGIORNAMENTO 15.12 - Sono terminate le visite mediche di Luis Maximiano, uscito sorridente dalla Paideia. Il portiere, in posa per le foto, ha regalato anche il suo primo "Forza Lazio" a tutti i presenti. Ora si recherà all'Isokinetic per sottoporsi ai... AGGIORNAMENTO 15.12 - Sono terminate le visite mediche di Luis Maximiano, uscito sorridente dalla Paideia. Il portiere, in posa per le foto, ha regalato anche il suo primo "Forza Lazio" a tutti i presenti. Ora si recherà all'Isokinetic per sottoporsi ai... WEBTV LAZIO, ROMAGNOLI È ATTERRATO A ROMA: LE PRIME IMMAGINI - FOTO&VIDEO Finalmente Romagnoli. Sono passati pochi minuti dal suo arrivo nella Capitale: l'ex difensore del Milan è sbarcato a Fiumicino, pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Domattina svolgerà le visite mediche in Paideia, poi il volo verso... Finalmente Romagnoli. Sono passati pochi minuti dal suo arrivo nella Capitale: l'ex difensore del Milan è sbarcato a Fiumicino, pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Domattina svolgerà le visite mediche in Paideia, poi il volo verso... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ACERBI NELLA LISTA DELLA JUVENTUS: I DETTAGLI La Juventus pensa a Francesco Acerbi, è la novità di queste ultime ore. I bianconeri stanno lavorando alla cessione di Matthjis de Ligt, ieri sera c'è stata una riunione con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, Bayern Monaco e Chelsea sono in... La Juventus pensa a Francesco Acerbi, è la novità di queste ultime ore. I bianconeri stanno lavorando alla cessione di Matthjis de Ligt, ieri sera c'è stata una riunione con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, Bayern Monaco e Chelsea sono in...