AURONZO GIORNO 7 - “Radu e Lazio meglio di Totti e Ilary” - FOTO

Gian Marco è arrivato ad Auronzo. No nessun nuovo acquisto per Maurizio Sarri, ma il tecnico e i suoi giocatori possono contare su un tifoso d'eccellenza in più. Lo abbiamo incontrato a Monaco di Baviera quando incitó Ciro Immobile nella cavalcata verso la conquista dell'Europeo. Il primo cartello recitava: "Ciro Immobile > mia morosa". Una dichiarazione che gli ha creato anche qualche problemino con la sua dolce metà. Pochi giorni dopo l'arrivo ad Auronzo per incitare la sua amata Lazio e un nuovo cartello: "Sarrismo > Giurisprudenza". Arrivato oggi in Veneto, Gian Marco si è presentato ovviamente con una nuova dichiarazione. Stavolta ha scelto uno dei temi caldi del momento: il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Per un amore finito, ce ne è uno che prosegue da ben 14 anni. Di quale coppia stiamo parlando? Ma di Stefan Radu e della sua Lazio. Il difensore romeno ha giurato amore eterno alla squadra biancoceleste. La dichiarazione del tifoso non può che essere: "Radu - Lazio > Totti Ilary". Visto il momento, nessuno può dargli torto.