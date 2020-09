AURONZO GIORNO 8 - Correa, Patric e Akpa Akpro corrono al lago - FOTO&VIDEO

AURONZO DI CADORE - Corsa al Lago di Santa Caterina e tanta voglia di recuperare sul gruppo. Così, mentre la squadra aveva già terminato la seduta sul campo, i tre calciatori, arrivati in ritardo per la problematica relativa ai tamponi, hanno continuato un protocollo personalizzato. Agli ordini di Ripert quindi ecco effettuare le ripetute Correa, Akpa Akpro e Patric. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CORSA AL LAGO O SCORRI A FINE ARTICOLO