AURONZO GIORNO 8 - Lazio, ecco chi è il primo marcatore stagionale

La Lazio fa il suo esordio stagionale con l'amichevole contro la Top11 Radio Club 103. La squadra di Maurizio Sarri parte in pressing e sblocca il risultato al 15'. Il primo marcatore? Felipe Anderson. Il brasiliano è partito con il piede e la personalità giusta. Raul Moro, in gol subito dopo, si conquista un oenalty per un fallo di mano in area 3 l'ex West Ham si incarica del tiro. Destro rasoterra preciso che non lascia scampo al portiere un maglia amaranto.