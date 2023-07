AURONZO GIORNO 9 - Lazio, il programma di oggi: non solo l'amichevole

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella giornata di ieri la Lazio è stata sottoposto a una doppia seduta di allenamento ad Auronzo di Cadore. Tra tattica e tecnica Sarri ha lavora con l'intera rosa, in vista dell'amichevole di questo pomeriggio, ore 18.00, contro il Primorje. La partita, però, non sarà l'unico impegno della giornata. Alle 10.30, infatti, la squadra scenderà in campo per l'allenamento della mattina, in cui Sarri proverà la probabile formazione in vista della sfida delle ore seguenti.