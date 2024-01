Australian Open, Sinner show: batte Djokovic e vola in finale

Jannik Sinner è nella storia. Il tennista italiano batte Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open e conquista un posto in finale vincendo 6-1 6-2 6-7 6-3. Un match pazzesco dell'azzurro che non concede neanche una palla break al serbo e gioca la partita perfetta contro Nole. Jannik vola nei primi due set dominando per 6-1 6-2. Djokovic prova a restare attaccato e nel terzo porta il match al tie break. Sinner ha il match point per chiudere, ma sbaglia un dritto e il tennista di Belgrado riesce a far suo il terzo set per 8 punti a 6. Nel quarto, però, il match riprende il copione dei primi set e Jannik domina strappando il servizio sul 2-1 e poi tenendo la battuta fino al 6-3 finale. Primo italiano della storia in finale e domenica affronterà il vincente dell'altra semifinale in programma tra Medvedev e Zverev.