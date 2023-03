AZ Alkmaar, Jansen pensa alla Lazio: "Infortunati? Dobbiamo sperare..."

Due appuntamenti importanti, nel giro di pochi giorni, attendono l’AZ Alkmaar. Prima il Vitesse in campionato, la gara si disputerà oggi, poi la Lazio martedì all’Olimpico. Jansen, così come Sarri, deve fare i conti col poco tempo e gli uomini a disposizione. In infermeria, c’è Beukema fermo per un infortunio subito al ginocchio diverso tempo fa. Il difensore sta ultimando il percorso di riabilitazione e tornerà a breve ad allenarsi con i compagni, ma la sua presenza nella Capitale è in dubbio. In merito, in conferenza stampa, il tecnico ha dichiarato: “Se Sam si avvicinerà sarà per la seconda partita. Per come stanno le cose ora, tornerà ad allenarsi in gruppo domenica. Poi dobbiamo sperare che non subisca un contrattempo”.

