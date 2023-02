AZ Alkmaar, Jansen sicuro: “Lazio? Non è la priorità, ma…”

Lazio e AZ Alkmaar si affronteranno agli ottavi di Conference League, è questo il verdetto del sorteggio che si è svolto in mattinata a Nyon. In casa biancoceleste le prime considerazioni sono arrivate da Tare, mentre per gli olandesi si è espresso direttamente il tecnico. Queste le parole di Jansen rilasciate ai microfoni ufficiali del club: “A tempo debito, ci prepareremo molto bene per questo. È bello sapere contro chi giocheremo e per cosa dobbiamo prepararci, ma non è una priorità in questo momento".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE