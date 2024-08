Azzurri: Spalletti in tour nei ritiri dei club di Serie A

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, continua il tour dei ritiri delle squadre di Serie A in vista della convocazioni in Azzurro per le gare della Uefa Nations League in programma a settembre. La stagione della Nazionale ripartirà con un doppio impegno in trasferta: appuntamento il 1° settembre al Centro Tecnico federale di Coverciano, poi venerdì 6 settembre Francia - Italia al Parco dei Principi di Parigi, lunedì 9 settembre Israele - Italia al Boszik Stadion di Budapest, prime due gare della nuova edizione della Uega Nations League. Gli Azzurri sono inseriti nel girone 2 della Lega A della Uefa Nations League 2024-25. Di fronte ci saranno Francia, Belgio e Israele: 6 gare in programma tra settembre e novembre, con l'obiettivo di centrare i primi due posti che portano ai quarti di finale, un nuovo step inserito da quest'anno prima di accedere alle Finals; da evitare invece il terzo posto (che porta al play out con una squadra della Lega B) e il quarto, che condanna alla retrocessione. Ieri il ct ha fatto visita al "Viola Park" per seguire l'allenamento della Fiorentina. Ha incontrato il tecnico viola Raffaele Palladino e il ds Goretti, Spalletti ha seguito la sessione di lavoro in campo insieme a Galloppa, tecnico della Primavera della Fiorentina. (ANSA).