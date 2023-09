Bagni: “Ho visto un Napoli arruffone. Alla Lazio non puoi lasciare..."

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ha fatto discutere in casa Napoli la sconfitta casalinga maturata nell'ultimo turno contro la Lazio. Un KO sul quale è tornato anche l'ex calciatore Salvatore Bagni, che ha parlato così ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue parole: “La sconfitta con la Lazio? Un Napoli così arruffone, disordinato e con poche idee non l’ho mai visto, perché l’anno scorso ho sempre visto un Napoli propositivo, con idee, anche nelle sconfitte. Non si possono lasciare quegli spazi alla Lazio, se lasci distanza a Luis Alberto, va in porta tutte le volte. Un Napoli così confusionario non me lo aspettavo. La Lazio veniva da 2 sconfitte, era nella condizione peggiore per affrontare i campioni d’Italia, non credo sia stato un episodio”.