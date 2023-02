Ballardini vs Mourinho atto terzo: l'ex Lazio gliela incarta di nuovo

Dopo la vittoria in Supercoppa con la Lazio nel 2009, il tecnico della Cremonese ha inferto due fendenti in questo 2023 e le gare finiscono sempre 2-1...

"Riuscimmo a portare a casa la Supercoppa nonostante le difficoltà. Anche Mourinho non si spiegava come fosse riuscito a perdere". Così parlò Ballardini della Supercoppa Italiana vinta nel 2009 a Pechino quando era l'allenatore della Lazio. L'attuale tecnico della Cremonese è riuscito ancora una volta a rovinare una serata allo Special One. Il febbraio del 2023 si era aperto con il successo della Cremonese ai danni della Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Il secondo mese dell'anno si chiude con il successo dei lombardi ai danni dei giallorossi anche in campionato. Per i grigiorossi si tratta della prima affermazione in questa Serie A e si tratta di un successo di assoluto prestigio. Tre partite differenti, distanti 14 anni, ma che coinvolgono gli stessi allenatori e nelle medesime posizioni. Curiosamente le tre sfide sono finite sempre 2-1 in favore di Ballardini. Festeggia l'ex tecnico biancoceleste, è praticamente fuori di sé il portoghese che, addirittura, incolpa il quarto uomo perché di Torino. Oggi come ieri: Mourinho s'arrabbia, fa polemica, ma alla fine non gli resta che leccarsi le ferite. E guardare gli altri esultare.