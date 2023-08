Ballotta: "Alla Lazio non mancherà Milinkovic. Ecco di cosa ha bisogno Sarri"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’attualità in chiave biancoceleste, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Marco Ballotta, storico ex portiere della Lazio.

Conosci a perfezione Lotito: a tuo avviso intende delegittimare Sarri, con questo presunto stallo messicano sul mercato?

“Non penso proprio. Quello che so è che il presidente vuole sempre il bene della Lazio. Dopodichè lo stallo sul mercato c’è ed è un problema”.

Soprattutto per Sarri…

“Esatto. Il mister ha bisogno di determinati prospetti per poter incidere, soprattutto per tempo. I nomi fatti vanno bene, però c’è al più presto da fare una cernita e individuare gli obiettivi più precisamente”.

Il ruolo in cui intravedi la mancanza più significativa?

“A Sarri serve un regista di centrocampo. Se vuoi far bene su tutti i fronti, devi essere completo e versatile. Tra i nomi fatti, quello che mi entusiasmava di più era quello di Torreira”.

Ma secondo te, per esempio, uno come Berardi alla Lazio occorre davvero? E i biancocelesti dovrebbero assecondare certe pretese da parte del Sassuolo?

“Per me Berardi è un ottimo calciatore e potrebbe servire alla Lazio. Dopodichè fa bene il presidente Lotito a tutelarsi economicamente. Questo però, come abbiamo detto, non deve essere sinonimo di non effettuare investimenti”.

A quali obiettivi deve ambire la Lazio nella stagione ormai imminente?

“La Lazio deve ambire a arrivare almeno in Champions League. Ripetere l’annata di quest’anno non deve essere un tabù”.

I biancocelesti accuseranno in maniera significativa dell’assenza di Milinkovic Savic?

“No, secondo me in alcun modo. Il serbo non aveva più motivazioni, lo si è visto anche nell’ultima stagione. In più Sarri ha costruito un sistema ben collaudato, per il quale i singoli contano solo relativamente”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“Non sarà dominio del Napoli come l’anno scorso. Immagino 3-4 squadre in lizza. Tra queste, spero anche la Lazio”.

