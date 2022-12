Ballotta cauto: "Provedel deve ancora dimostrare tanto". Poi ricorda Mihajlovic...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Ballotta ha ricordo Sinisa Mihajlovic: "Quante punizioni mi ha tirato in allenamento? Facendo parte della tua squadra era bello allenarlo. Il venerdì dedicavamo del tempo a tutto ciò. Si arrabbiava anche un po’ perché io mi spostavo prima". Poi, spazio ai ricordi: "Era serioso, ma anche in grado di scherzare. Non era il burlone della situazione, ma aveva un’ironia tagliente. Difficilmente te la faceva passare liscia se andavi a toccare la sua persona”.

E ancora: “Lascia tanto, nel periodo in cui la malattia era aggressiva era lui a dare conforto al Bologna. Lui ne aveva bisogno. Ne ho visti pochi e non sono frasi fatte. Ha dato un esempio importante a molti nel non lasciarsi andare”.

L'ex portiere si è espresso, infine, sui portieri italiani: "Meret, perché per me può dare tanto. Era stato destabilizzato dal possibile arrivo di Navas, invece si è estraniato da tutto e sta dimostrando il suo valore. Lui, con Donnarumma, è il portiere giusto della Nazionale. Vicario e Provedel devono ancora dimostrare tanto, ma c’è bisogno di continuità".

