Balotelli al veleno: "La Turchia è di un livello superiore alla Serie A"

Nel corso di un'intervista rilasciata al canale Controcalcio, Mario Balotelli ha parlato senza peli sulla lingua del livello attuale del calcio italiano: "L’anno scorso ho guardato un paio di partite di Serie A e non per cattiveria ma le paragonavo alle partite che facevamo in Turchia. Il livello è quasi più alto in Turchia oggi della Serie A. La Serie A non è un campionato scarso, ma il livello degli altri campionati si sta alzando".