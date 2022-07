Balotelli: "Ecco perché non ho mai giocato nel Napoli"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

A margine dell'amichevole disputata dal suo Adana Demispor contro il Napoli, in cui è andato a segno su calcio di rigore, Mario Balotelli si è lasciato andare ad alcune considerazioni riguardanti proprio la squadra partenopea. L'ex attaccante di Milan ed Inter infatti avrebbe voluto vestirsi di azzurro in passato, ma alla fine non se n'è fatto nulla: “È stato un sogno che purtroppo non si è avverato. Io rispetto tantissimo il presidente De Laurentiis però penso che lui non mi abbia mai voluto ed è per questo motivo che io non sono mai approdato a Napoli, però io quando mi è stata chiesta la disponibilità ho sempre detto magari”. Nel suo futuro potrebbe invece esserci la Svizzera con il passaggio al Sion che sembra essere davvero molto vicino.