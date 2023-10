Balotelli: "La Lazio è attrezzata. Credo che parlare di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel corso del suo intervento a TvPlay, alla trasmissione Vox to Box ,Mario Balotelli ha detto la sua sulle squadre che possono lottare per un posto in Champions. Queste le parole dell'ex Milan: "Sì, la Roma dovrebbe lottare per andare in Champions, ma ci sono anche altre squadre attrezzate come Inter, Milan, Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Comunque credo che parlare troppo di problemi a inizio campionato sia ingiusto. È troppo presto".

