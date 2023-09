Balotelli: “Mi sarei convocato in Nazionale. Su Mihajlovic...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante di Milan e Inter, oggi al Sion, Mario Balotelli ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Controcalcio, ai quali ha detto la sua riguardo un'ipotetica chiamata in azzurro: “Mi sarei convocato perché non sono mai stato uno costante nei 90 minuti e mi sono sempre bastate una o due palle. Negli ultimi anni ho fatto più fatica. In Nazionale deve giocare chi sta meglio. Mi sarei chiamato entrando a partita in corso. Ho avuto tante belle cose dalla Nazionale in passato, ma negli ultimi anni ho avuto molte delusioni”.

Sul suo amico Mihajlovic: "Con Sinisa avevo un rapporto bellissimo. L'ho conosciuto all'inizio della mia carriera con l'Inter, era il vice di Mancini. Aveva un carattere molto duro, ma con lui si stava veramente bene. Era come un fratello maggiore".