Balotelli rivela: "A un passo dal ritorno in Italia ma la trattativa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Balotelli sarebbe potuto tornare in Italia, e vestire la maglia della Salernitana, in questa sessione di mercato. A confermarlo è proprio l'attaccante durante la trasmissione Vox to Box, in onda sul canale Twitch di TvPlay: "L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola", queste le parole di Balo che venerdì tornerà in campo con la maglia dell'Adana Demirspor.