Barcellona, dalla Spagna: un nuovo fax di Negreira mette nei guai il club

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, EMERGENZA A SORPRESA: OUT MILINKOVIC E ZACCAGNI, CHANCE GILA FORMELLO - Pedro out, si è aggiunto Milinkovic alla lista degli assenti con il Cluj. Non solo: anche Zaccagni non partirà per la Romania, colpito da un virus intestinale come il Sergente. Stamattina ha saltato la rifinitura a sorpresa. La Lazio... FORMELLO - Pedro out, si è aggiunto Milinkovic alla lista degli assenti con il Cluj. Non solo: anche Zaccagni non partirà per la Romania, colpito da un virus intestinale come il Sergente. Stamattina ha saltato la rifinitura a sorpresa. La Lazio... WEBTV LAZIO, WALK AROUND AL CONSTANTIN RĂDULESCU. DI NUOVO A CLUJ QUATTRO ANNI DOPO... - FOTO&VIDEO Nella terra dei vampiri spira il vento di sanguinarie leggende. Il conte Vlad da queste parti mieteva vittime e spargeva sangue. Mai sottovalutare le leggende e nemmeno quel sottile filo col passato che si tende, ma spesso non si spezza. Ne sa qualcosa la Lazio che a Cluj ci... Nella terra dei vampiri spira il vento di sanguinarie leggende. Il conte Vlad da queste parti mieteva vittime e spargeva sangue. Mai sottovalutare le leggende e nemmeno quel sottile filo col passato che si tende, ma spesso non si spezza. Ne sa qualcosa la Lazio che a Cluj ci... VOCI DI MERCATO PAGELLE LAZIO - CLUJ: CIRATA AL VOLO! MILINKOVIC SI SPREME, PATRIC VEDE ROSSO MAXIMIANO 6: Gli viene consegnato il posto in Conference, passa una serata tranquilla, senza il bisogno di sforzarsi troppo. Due uscite alte coi tempi perfetti, coi piedi se la cava abbastanza bene. LAZZARI 6: Va giù e aziona il patatrac: neanche dal... MAXIMIANO 6: Gli viene consegnato il posto in Conference, passa una serata tranquilla, senza il bisogno di sforzarsi troppo. Due uscite alte coi tempi perfetti, coi piedi se la cava abbastanza bene. LAZZARI 6: Va giù e aziona il patatrac: neanche dal...