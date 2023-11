Barcellona, i migliori canterani in giro per l'Europa: due laziali in classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Top 15 dei canterani che trionfano in giro per l'Europa. Il portale spagnolo Sport ha stilato questa speciale classifica che racchiude i migliori giocatori, cresciuti nel settore giovanile del Barcellona, e che adesso stanno facendo le fortune dei propri club europei. Tanti nomi noti: da Xavi Simons a Icardi passando per Dani Olmo, Grimaldo, Onana, Cucurella, Sanabria e l'ex Lazio Bobby Adekanye attualmente in forze in Olanda al Go Ahead Eagles.

Non poteva mancare in graduatoria ovviamente Pedro, che si posiziona sesto: "A 36 anni, Pedro Rodríguez è ancora lì, ai piedi del Canyon. Ha superato le cento partite con la maglia della Lazio (101), dove arrivava dalla più grande rivale, la Roma. Quello che era Pedrito al Barça ha giocato da titolare tre delle ultime quattro partite dei biancocelesti in Serie A. Numeri: 14 partite / 365 minuti / 2 gol".

Ottavo posto, invece, per Patric, sempre più certezza della Lazio di Sarri: "L'ex difensore centrale delle giovanili del Barça, fa parte della Lazio dal 2015 e si avvicina alla sua 200esima partita con il club della Capitale. In questa stagione è passato dal non giocare all'essere un punto fisso per Maurizio Sarri, al quale dà tante sicurezze. Numeri: 9 partite / 810 minuti".