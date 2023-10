Barcellona, Messi torna a gennaio? Le parole del Tata Martino

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter Miami, sconfitto nella note dal Cincinnati per 1-0, non ha centrato l'obiettivo playoff di MLS. Messi dovrà rinunciare, per il momento, alla vittoria del suo secondo titolo americano. Dopo il triplice fischio, però, erano altre le argomentazioni che preoccupavano i Miamian: il futuro del loro capitano. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Messi starebbe ragionando su un possibile ritorno a Barcellona già dal mese di gennaio, usufruendo della formula del prestito secco. Una notizia che l'allenatore dell'Inter Miami, Gerardo Martino, ha commentato così al termine della partita: "Magari va lì per divertimento o per visitare Barcellona. Comunque sia, non ne so niente...". Nessuna conferma, nessuna smentita: il caso resta aperto.