Baroni, il saluto del Verona: "Grazie di tutto. In bocca al lupo per il futuro" - FOTO

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Marco Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio, si attende solamente l'ufficialità. Il tecnico ha risolto il suo contratto col Verona che lo ha voluto salutare anche via social con un post condiviso tramite i profili ufficiali. Questo il messaggio che accompagna lo scatto: "Grazie di tutto, mister Baroni e in bocca al lupo per il tuo futuro professionale!".

